Een alarmsysteem in huis is een goed idee en met een IP-camera maak je iedere woning of kantoor nog veiliger.

We noemen in dit artikel tien voordelen van een alarmsysteem mét IP-camera. In het huidige nummer van PC-Active vind je een nog meer informatie over IP-camera's, zoals een uitgebreide test van IP-camera's voor binnen en voor buiten.

Draadloze bewaking: Hoe meer kabels, hoe groter de kans op problemen en hoe groter de warboel. Die nadelen heb je dus ook met een normale bewakingscamera. Bij het versturen van beelden werkt elke IP-camera in principe draadloos, dat scheelt dus in ieder geval één kabel, de internetkabel. Ook wanneer er geen internetsignaal is, en ook als er geen stroom is, kan de juiste IP-camera nog steeds lange tijd functioneren. Je kunt zien wat er aan de hand is: Een alarmsysteem laat je horen dat er iets aan de hand is, met een IP-camera zie je ook wat er gaande is. Zo kun je direct bepalen of er actie ondernomen moet worden en of de situatie veilig is. Bij gevaarlijke situaties moet je natuurlijk nooit zelf de confrontatie aangaan, maar direct de autoriteiten inschakelen. Overal en altijd bericht van het alarmsysteem: Een geluidssignaal dat afgaat is mooi, maar je hebt er weinig aan wanneer het alarm thuis afgaat, terwijl je er niet bent. Een alarmsysteem met IP-camera stuurt direct en draadloos een melding naar jouw mobiele telefoon, zodat je weet dat het alarm is afgegaan. Bovendien kun je direct de beelden bekijken. Het werkt op computers en mobiele apparaten: Een IP-adres is een uniek adres dat via een speciale app of via de browser te bezoeken is. Vaak wordt een IP-camera geleverd met een app voor smartphones of tablets waarmee je de beelden kunt bekijken en bijvoorbeeld instellingen kunt aanpassen. Ook kun je het IP-adres van de camera direct via een browser bezoeken en als je beschikt over de inloggegevens kun je dat niet alleen op je eigen systeem doen, maar ook elders. Hoge kwaliteit beelden: Ouderwetse analoge camera’s lieten wel beeld zien, maar je kon niet duidelijk details herkennen. Met de nieuwe generatie IP-camera’s kun je hd-beelden opnemen waar je later dan nog digitaal op kunt inzoomen. Dat kan van pas komen om mogelijke inbrekers te herkennen. Het is dan ook verstandig goed te letten op de lichtgevoeligheid en de kijkhoek van de camera voordat je een product bestelt. Slimme software kan ook zaken niet zien: Het zal niet de eerste keer zijn dat een alarm afgaat door je eigen huisdier(en). Je kunt een alarmsysteem met IP-camera zo instellen dat kleine of grote huisdieren niet het alarm af laten gaan. Bewijs verzamelen: Laten we voorop stellen dat beelden die door particulieren worden gemaakt met consumenten IP-camera’s niet zomaar als bewijsmateriaal worden aanvaard door justitie. Dat neemt niet weg dat je met beeldmateriaal sneller de daders kunt opsporen en dat de politie er wel degelijk baat bij kan hebben. Met alleen een alarmsysteem heb je geen idee wie of wat het alarm heeft laten afgaan. Het werkt ook zonder internet: Een voordeel waar niet iedereen bij stilstaat, maar dat wel van belang is, is dat er IP-camera’s zijn die ook zonder internet blijven werken. Deze camera’s beschikken over een back-upaccu waarmee ook bij stroomuitval beelden worden opgenomen. Dit type camera’s heeft ook een geheugen om beelden offline vast te leggen. Door een simkaart te installeren, kun je zelfs een notificatie naar een smartphone laten sturen, zelfs wanneer er geen stroom of wifisignaal beschikbaar is. Het schrikt inbrekers af: Een alarmsysteem is vaak een kwestie van ‘voorkomen is beter dan genezen’. Wanneer een inbreker in de gaten heeft dat er een alarmsysteem aanwezig is, wordt de kans op inbraak al direct een stuk kleiner. En met een IP-camera worden inbrekers nog verder gedemotiveerd. Dus maak het de inbreker niet eenvoudig en plaats een alarmsysteem met IP-camera. Gebruik de IP-camera in je smart home: Zowel een alarmsysteem als een IP-camera werkt perfect binnen een slim huis. Via een centraal kastje kan het alarmsysteem gekoppeld worden aan de luidsprekers in huis, om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen. Ook kun je inbraaksensoren aanbrengen die het alarmsysteem en de IP-camera in werking stellen. Je kunt zelfs de lampen in huis automatisch aan laten gaan om inbrekers perfect belicht met de IP-camera vast te leggen.

Een alarmsysteem met IP-camera biedt dus meer voordelen dan het verhogen van de veiligheid in en rond de woning. Zo kun je ook op afstand zien wanneer de kinderen uit school komen of je kunt je huisdieren in de gaten houden. Met name door een alarmsysteem onder te brengen binnen een huisautomatiseringssysteem, kun je de investering nog waardevoller maken