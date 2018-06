Amerikaanse media schrijven dat Apple een software-update heeft gepland die dit onmogelijk maakt. De wijziging zorgt ervoor dat de telefoon een uur nadat deze voor het laatst ontgrendeld is, digitaal op slot gaat.

Code nodig

Het toestel kan dan nog wel worden opgeladen, maar het is niet meer mogelijk om data te versturen. Daarvoor is de ontgrendelcode nodig. Opsporingsdiensten konden tot op heden via de ingang met speciale software tot maanden nadat de telefoon gevonden is, proberen het toestel te 'brute forcen'. Dit betekent dat een oneindig aantal inlogpogingen wordt gedaan totdat de juiste code is ingevoerd.

Opsporingsdiensten kunnen dergelijke hacksoftware kopen bij gespecialiseerde bedrijven, zoals het Israëlische Cellebrite en het Amerikaanse Grayshift. Beide bedrijven zeggen in staat te zijn zelfs Apples meest recente toestellen, de iPhone X, te kunnen kraken.

De vraag of opsporingsdiensten toegang moeten krijgen tot telefoons leidt al jaren tot spanningen. Deze maatregel van Apple wordt dan ook met boosheid ontvangen, aldus The New York Times. De krant laat onder meer een chef van een politie-eenheid in de staat Indiana aan het woord, die het hacken van iPhones nodig heeft voor onderzoek naar zaken omtrent internetcriminaliteit tegen kinderen. De eenheid heeft dit jaar 96 iPhones gekraakt met speciale software die het voor 15.000 dollar kocht.

"We hebben groot respect voor opsporingsdiensten", zegt een woordvoerder van Apple tegen Amerikaanse media. "We ontwerpen onze beveiliging niet om hun werk te frustreren."

iOS12?

Het is vooralsnog onduidelijk in welke software-update de nieuwe functie, die Apple USB Restricted Mode noemt, beschikbaar komt. Een logisch moment zou de lancering van iOS 12 zijn dit najaar, maar Apple wil dat niet bevestigen.

Voor zover bekend heeft de FBI, die de afgelopen jaren flinke kritiek had op Apples beveiligingsbeleid, nog niet gereageerd op het nieuws.