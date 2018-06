5Groningen en de ESA BA richten zich voor een deel op dezelfde gebieden zoals zorg, verkeer, energie, landbouw en leefomgeving.

Initiatieven van 5Groningen die baat hebben bij satellietinformatie zijn bijvoorbeeld pilots met drones waarbij satellietcommunicatie (SatCom) worden ingezet. Dan is er altijd contact is met de drones, óók in gebieden waar het reguliere 3G- of 4G-netwerk geen bereik heeft. Maar ook voor een proef op zee is deze samenwerking zinvol. Zo kan met behulp van satellietpositionering en navigatie (SatNav) de positie van een schip exact weergegeven worden en realtime de status van de lading worden gemonitord (SatCom).

Peter Rake, programmamanager 5Groningen, meent dan ook dat satellietinformatie veel meerwaarde kan bieden bij huidige en toekomstige pilots. “Denk aan exacte locatiebepaling (tot 10 centimeter nauwkeurig) en informatie over weersomstandigheden en bodemgesteldheid. Maar ook connectiviteit waar 5G niet beschikbaar is, zoals op open zee.

Verschillende pilotprojecten van 5Groningen kunnen zo profiteren van unieke satellietinformatie als extra functionaliteit bovenop 5G. Ook kunnen bedrijven uit het netwerk van het onderdeel van ESA dat bij deze samenwerking betrokken is – ESA BA – gebruikmaken van deze testmogelijkheden met 5G. Bovendien worden Europese bedrijven uitgenodigd om ideeën voor nieuwe projecten in te dienen, die gebaseerd zijn op 5G en satellietinformatie.