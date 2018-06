De Summit werd vrijdag onthuld bij het nationaal laboratorium Oak Ridge in Tennessee. De supercomputer wordt straks ingezet om bijvoorbeeld onderzoek naar kanker en het heelal te doen.

De computer gaat Summit heten en wordt door IBM ontwikkeld voor het ministerie van Energie. Hij kostte ongeveer 200 miljoen dollar om te maken. De installatie weegt ruim 340 ton en de kabels die erin zijn verwerkt, zijn in totaal bijna 300 kilometer lang. Per minuut stroomt er meer dan 15.000 liter water door de leidingen.

"Als elke persoon op aarde een berekening per seconde uitvoert, zou de hele wereldbevolking 305 dagen nodig hebben om te doen wat de Summit in een seconde kan", zeggen de mensen achter het project.

In 2013 raakte de VS het snelheidsrecord kwijt aan China. Op dit moment is de snelste supercomputer de Sunway TaihuLight. Die kan 93 biljard berekeningen per seconde uitvoeren.