Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rondom het proces. Google zou volgens de Europese Commissie eigen apps en diensten voortrekken op Android en zou makers van mobiele telefoons te veel dwingen om apps van Google te gebruiken. Driekwart van de Europese smartphones is voorzien van een Android-besturingssysteem.

Volgens de Britse krant kan de nieuwe boete maximaal 11 miljard dollar worden. Dat is 10 procent van de totale omzet van het moederbedrijf Alphabet.

Machtsmisbruik

Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging wil dat fabrikanten zelf kunnen bepalen welke apps ze op hun Android-apparaat plaatsen en dat Google een einde maakt aan misbruik van de machtspositie. De beschuldiging is ingrijpend omdat Googles bedrijfsmodel voor een groot deel afhankelijk is van Android. Google verdient tientallen miljarden euro's aan Android, bijvoorbeeld met het tonen van advertenties of verkopen van diensten.

Google kreeg vorig jaar al een boete van 2,4 miljard euro vanwege het voortrekken van de eigen dienst Google Shopping. Ook stelde de Commissie dat mensen die hebben geleden onder het machtsmisbruik van Google recht hebben op een vergoeding.

Hoger beroep

Google was het niet eens met deze beslissing en diende beroep in bij het Europees Hof van Justitie. Het bedrijf liet eerder al weten het niet eens te zijn met de zienswijze van de Commissie. Volgens het bedrijf bevoordeelt het niet zijn eigen resultaten, maar schotelt het zijn klanten gewoon de beste zoekresultaten voor.

Het onderzoek naar Google door de Europese Commissie werd acht jaar geleden gestart na klachten van Europese prijsvergelijkingssites en richtte zich op drie verschillende gebieden: de online shoppingdienst, Android en advertenties.