Steeds meer mensen gebruiken spraakbediening op hun smartphone. ‘Hé Siri, kan je me naar Schiphol navigeren?’ heb je vast weleens gehoord. Ook kiezen mensen er steeds vaker voor hun apparaten thuis in te wisselen voor slimme varianten.

Slimme assistenten als Google Home en Alexa maken het gemakkelijk om tal van taken in huis via stembediening te regelen. Je koppelt de apparaten eenvoudig met je internet en tv, je speaker en je kunt er zelfs pizza mee bestellen. Wat zijn de mogelijkheden?

Spraakbediening

Er zijn diverse bekende bedrijven die zich momenteel enthousiast op de markt voor spraakbediening storten, waaronder Apple. Met Siri kun je met je stem tekstberichten versturen en vergaderingen plannen, maar ook routebeschrijvingen of het laatste nieuws oproepen. Siri is overigens vooralsnog alleen te gebruiken op je tablet of smartphone.

Bovendien moet je duidelijk articuleren, want met Siri gebeurt het nog regelmatig dat opdrachten niet goed doorkomen. Hoewel je met Siri je smartphonegebruik een stuk aangenamer kan maken, zijn de functionaliteiten nu nog beperkt. Apple loopt wat dat betreft nog wat achter op de concurrentie.

Persoonlijke assistent

Amazon en Google gaan een stapje verder en hebben een speaker ontwikkeld waarmee je meerdere apparaten met je stem kunt bedienen. Amazons slimme speaker Echo bedien je met Alexa en Google heeft de Home. In principe zijn ze aan elkaar gewaagd en hebben de speakers de potentie om je hele huis te bedienen met je stem. Ze dienen akllebei als persoonlijke assistent.

Je kunt de speakers allerlei vragen stellen, maar je kunt ze ook opdrachten geven. Je kunt Alexa bijvoorbeeld inschakelen om een pizza te bestellen, je instrument te stemmen of een bepaald nummer te spelen op Spotify.

Google Home kan hele gesprekken aan. Je bestelt niet alleen je bioscoopkaartje via Google Assistant, maar vraagt ook meteen naar reviews van de film of de gemakkelijkste manier om er komen. Tijdens het keynote event van Google lieten zij zelfs zien hoe je een eenvoudig een koffie bestelt via Starbucks:



Ben jij al klaar voor een persoonlijke assistent zoals Google Home of Alexa?

Dit artikel is gesponsord