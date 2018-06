Op de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple in de VS werden maandagavond weer de nodige nieuwe diensten en producten van Apple bekend gemaakt.

Na Google heeft ook Apple maatregelen aangekondigd die ertoe moeten leiden dat mensen hun smartphonegedrag beter in de hand hebben. Er zijn steeds meer zorgen over de hoeveelheid uren die mensen op hun telefoon doorbrengen. Daarnaast ging het over privacy, was er aandacht voor een slimmere versie van spraakassistent Siri, presenteerde het bedrijf iOS 12en macOS Mojave, mét dondekere modus.

Apple zegt gebruikers te willen helpen om beter met hun tijd om te gaan als "andere dingen meer aandacht nodig hebben". Daarbij werd bijvoorbeeld het probleem benoemd van fear of missing out (FOMO), de angst om iets te missen op social media. iOS 12, de aankomende versie van het besturingssysteem voor Apple's mobiele apparaten dat dit najaar uitkomt, biedt een viertal zaken die gebruikers moeten gaan helpen:

- een speciale slaapstand, die ervoor zorgt dat notificaties verborgen blijven totdat je 's ochtends opstaat;

- wekelijkse rapporten over telefoongebruik, waarmee je ook kunt zien welke apps de meeste tijd opeisen en welke apps de meeste notificaties sturen;

- wordt het mogelijk om apps een timer geven (hoewel die wel negeren is);

- ouders krijgen de mogelijkheid om de gebruikerstijd van hun kinderen te beperken en te bepalen welke apps ze wanneer en hoelang mogen gebruiken.

iOS 12

Het afgelopen jaar was er ook veel kritiek op de stabiliteit van iOS. Apple zegt dat dit een belangrijk aandachtspunt is geweest bij de ontwikkeling van iOS 12. De telefoons en tablets moeten nu sneller apps laden.

Daarnaast blijft Apple oude telefoons langer ondersteunen. De iPhone 5S, uitgekomen in september 2013, kan iOS 12 draaien, een telefoon die dus bijna vijf jaar oud is. Een groot verschil met concurrent Samsung, dat toestellen maximaal twee jaar softwarematig ondersteunt.

Verder worden in iOS 12 berichten straks gegroepeerd, wordt het mogelijk om met groepen van maximaal 32 mensen te facetimen en krijgt iOS 12 krijgt een rollermaat-app die met augmented reality werkt.

Privacy

De laatste maanden is privacy het sleutelwoord in de techwereld. Vanaf iOS 12 en macOS Mojave krijgen gebruikers in Safari de opties om trackers tegen te houden. En dat geldt ook voor die van Facebook, zoals de like-knop. Als je online op een pagina stuit waar deze stukjes software aanwezig zijn, zal Safari je simpelweg vragen of je wel wil dat deze bedrijven je volgen. Dit kun je dus vervolgens uitzetten.

Daarnaast gaat Apple fingerprinting beperken. Dit maakt het mogelijk om te zien welk apparaat een bepaalde website bezoekt. Zonder deze informatie is het voor dataverzamelaars lastiger om vast te stellen wie iemand is, maar ook voor adverteerders ingewikkelder om te zien hoe vaak een bepaalde pagina is bekeken.

Siri slimmer

Met de introductie van Siri 2011 was Apple de concurrentie ruim voor, maar inmiddels is het bedrijf ingehaald door onder meer Google. Met iOS 12 wil Apple de 'schade' deels inhalen.

Dat is te merken in de foto-app, die je betere zoeksuggesties moet geven, je adviseert over welke filters het leukst zijn voor bepaalde foto's en welke foto's je met wie het best kunt delen. Allerlei zaken die de foto-app van Google al lang kan. Beide apps maken gebruik van kunstmatige intelligentie, maar Apple voert deze analyses uit op de telefoon zelf, terwijl Google dit op zijn servers doet. Daardoor zijn de resultaten die de app van de zoekgigant geeft tot nu toe vaak beter.

Siri gaat daarnaast beter naar je dagelijkse gedrag kijken. Op basis daarvan kan het suggesties doen, bijvoorbeeld om elke ochtend een kopje koffie voor je te bestellen. Ook kun je bepaalde acties instellen, zoals dat elke keer als je van je werk vertrekt er een berichtje naar je partner wordt gestuurd. Het is wel de vraag in hoeverre Siri straks ook beter context begrijpt, iets waar concurrenten Google en Amazon op het moment beter in zijn.