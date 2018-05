Daar is hij eindelijk: iOS 11.4 is nu voor iedereen beschikbaar! Na meerdere beta's is de definitieve versie nu te downloaden.

In iOS 11.4 vind je onder andere AirPlay 2 en iMessage in iCloud, twee langverwachte functies die Apple voor iOS 11 aankondigde. Maar de update lost ook weer een aantal bugs op en introduceert nog een enkele andere iOS 11.4 functies.

Apple kondigde vorig jaar juni tijdens de WWDC twee nieuwe functies voor iOS 11 aan, die tot nu toe nog niet beschikbaar waren. AirPlay 2 is een nieuwe versie van het AirPlay-protocol, waarmee er meer mogelijk is voor het streamen van muziek en video. En dankzij iMessage in iCloud worden al je berichten (met encryptie) opgeslagen in iCloud en direct gesynchroniseerd met al je apparaten. Beide functies werden meermaals uitgesteld, maar zijn nu in iOS 11.4 eindelijk te gebruiken.

Met AirPlay 2 kun je muziek op meerdere speakers tegelijk afspelen. Je hebt daarvoor een AirPlay 2-geschikte speaker nodig, zoals een Apple TV met tvOS 11.4. Ook Sonos en diverse andere speakerfabrikanten gaan AirPlay 2 ondersteunen.

iMessage in iCloud is de andere al eerder aangekondigde functie. Met deze optie worden al je berichten direct gesynchroniseerd en je bespaart boevndien opslagruimte in je iCloud-reservekopie. Omdat je berichten allemaal in iCloud staan, worden deze niet apart meegenomen in je backup. Een ander voordeel is dat als je een bericht op het ene toestel verwijdert, hij ook verdwijnt op een ander toestel met iMessage in iCloud. Voorheen moest je alle berichten op je apparaten apart verwijderen.

Updaten

iOS 11.4 is uitvoerig getest met meerdere betaversies, zowel voor ontwikkelaars als voor publieke testers. Iedereen die een geschikt toestel heeft, kan deze nieuwe versie nu downloaden voor de iPhone, iPad en iPod Touch. Onderstaande modellen komen in aanmerking voor iOS 11.4:

iPhone 5s en nieuwer

iPad Air en nieuwer

iPad mini 2 en nieuwer

iPad Pro

iPod Touch (zesde generatie)

Net als iedere andere iOS-update, kun je iOS 11.4 op twee manieren downloaden: draadloos via Wi-Fi of via iTunes. Als je onder iOS 11 last had van veel bugs, dan raadt iCulture aan om te updaten via iTunes. Verbind hiervoor je toestel aan je pc of Mac en open iTunes. Selecteer linksboven je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. Wil je de update draadloos installeren, dan doe je dat door op je toestel te gaan naar Instellingen > Algemeen > Software-update.