Het mobiele dataverbruik heeft eind 2017 de grens van meer dan 100 miljard MB in één kwartaal doorbroken. Tevens is het aantal vast-mobiele bundels in 2017 de twee miljoen aansluitingen gepasseerd.

Dat staat in de Telecommonitor over tweede helft van 2017 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Tele2 en T-Mobile bieden sinds het voorjaar van 2017 onbeperkte databundels aan dat heeft geleid tot een explosieve groei van het mobiele dataverbruik. Henk Don, waarnemend voorzitter van de ACM: “Consumenten lijken steeds meer behoefte te hebben aan grotere databundels. Het is een positieve ontwikkeling dat mobiele aanbieders hier op inspringen.”

In het vierde kwartaal van 2017 werd dan ook voor het eerst meer dan 100 miljard MB verbruikt in één kwartaal. Dit is ongeveer twee keer zo veel als het totale dataverbruik uit 2014 en ongeveer gelijk aan het totale verbruik uit 2015. Over heel 2017 werd ruim 325 miljard MB verbruikt.

Hoewel Tele2 slechts 5-10% van het aantal mobiele aansluitingen verzorgt, is het marktaandeel van Tele2 op basis van dataverbruik in 2017 gestegen van 5-10% naar 15-20%. Het marktaandeel op basis van dataverbruik van T-Mobile bleef constant. KPN en VodafoneZiggo zagen allebei hun marktaandeel in dataverbruik met 0-5% dalen.

Alles-in-één

Het aantal vast-mobiele bundels is de afgelopen jaren fors gestegen van bijna 500.000 aansluitingen eind 2014, tot meer dan twee miljoen eind 2017. Het gaat hier om de combinatie van vaste breedbanddiensten – internet, televisie en/of vaste telefonie –met mobiele diensten in één pakket. Met name grote partijen met een eigen vast en mobiel netwerk, zoals KPN en VodafoneZiggo, bieden deze bundels aan.

Partijen investeerden in 2017 minder in vaste netwerken. Werd hier in 2014 nog bijna 1,7 miljard euro in geïnvesteerd, in 2017 was dit zo’n 1 miljard euro. Deze daling is terug te zien in de vertraagde uitrol van het glasvezelnetwerk in 2017. Werden vorig jaar 66.000 nieuwe huishoudens op het glasvezelnet aangesloten, in de drie voorgaande jaren waren dit er jaarlijks gemiddeld 230.000.

Concurrentie

Om voor de toekomst een concurrerende telecomsector te behouden heeft de ACM in februari 2018 voorgesteld dat alternatieve aanbieders voortaan ook toegang moeten krijgen tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo. Zij kunnen dan ook via de kabel internet-, televisie- en vaste telefoondiensten aanbieden. Op dit moment hebben alternatieve aanbieders alleen toegang tot het door de ACM gereguleerde koper- en glasvezelnetwerk van KPN.