Het Amerikaanse Ministerie van Justitie gaat onderzoeken of de koersen van Bitcoin en andere cryptomunten gemanipuleerd werden, schrijft Bloomberg. Het onderzoek draait onder meer om zogeheten 'spoofing', een illegale praktijk waarbij investeerders de markt overspoelen met valse bestellingen om zo de prijs van, bijvoorbeeld, een bepaalde munt te beïnvloeden. Ook naar 'wash trading' wordt gekeken, een praktijk waarbij men aandelen of munten aan zichzelf verkoopt, om het idee te wekken dat er vraag is naar dat bepaalde item.

Deze vormen van fraude zijn niet nieuw, maar in een digitale wereld met min of meer anonieme traders, en niet-bestaande regulering, zouden ze wel eens terug boven kunnen komen, zo gaat de redenering van het ministerie. De cryptomarkt is dan ook notoir onstabiel. De prijzen van bitcoin, de bekendste van de cryptomunten, gingen van 1.000 dollar begin 2017 tot bijna 20.000 dollar tegen het einde van dat jaar, voor één coin. De huidige koers lijkt weer wat kalmer. Bitcoin schommelt al even tussen de 6.000 en de 10.000 dollar.

Het is niet de eerste keer dat het Amerikaanse gerecht worstelt met cryptomunten. De SEC, de Amerikaanse toezichthouder voor effectenbeurzen, probeert bijvoorbeeld al langer om frauduleuze ICO's aan te pakken, een modernere vorm van een IPO, waarbij bedrijven geld proberen op te halen in ruil voor 'tokens'. Andere landen, zoals China, verbieden deze IPO's helemaal. Ook de Franse en Duitse ministers van Financiën werken aan reguleringsvoorstellen.