Een vrouw uit de Amerikaanse stad Portland vertelde de lokale nieuwszender Kiro 7 dat ze door het hele huis Alexa-apparaten heeft staan. Twee weken geleden kreeg ze een telefoontje van een medewerker van haar man die zei dat hij een heel gesprek heeft gehoord tussen het stel over hardhouten vloeren.

"Toen wist ik dat het echt zo was. Ik voelde me bespied", zei de vrouw tegenover het lokale nieuwsstation. "Het was een inbreuk op onze privacy. Ik heb meteen de stekkers uit de apparaten gehaald, omdat ik ze niet kan vertrouwen."

Alexa is een virtuele stemassistent, die de gebruiker commando's kan geven om bijvoorbeeld iets op te zoeken op het internet. Het apparaat begint met opnemen op het moment dat hij wordt geactiveerd. Dat gebeurt door de naam 'Alexa' te zeggen.

Een woordvoerder van Amazon zegt dat het voorval een onwaarschijnlijke reeks van gebeurtenissen is geweest. Hij zegt dat het apparaat wakker werd toen iemand op de achtergrond een woord zei dat op Alexa leek. Vervolgens werden er woorden opgepikt die Alexa interpreteerde als "stuur bericht" en de naam van het contactpersoon die de audio-opname heeft ontvangen.