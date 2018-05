Heb je vorig jaar je iPhone-batterij laten vervangen in de Apple Store, bij een Apple-reparatiecentrum of bij een erkende Apple serviceprovider, dan kom je in aanmerking voor de vergoeding.

In 2018 biedt Apple een dergelijke reparatie aan voor de gereduceerde prijs van 29 euro in het kader van het batterijvervangingsprogramma voor de iPhone 6 en nieuwer. De normale prijs is 89 euro, dus mensen die vorig jaar al de reparatie hebben laten uitvoeren waren duurder uit.

Apple betaalt aan deze mensen een tegoed van 60 euro uit. Je kunt dit ontvangen als elektronische overboeking of als bijschrijving op de creditcard die is gebruikt om de vervanging van de batterij te betalen. Als je in aanmerking komt, hoef je nu nog niets te doen. Apple stuurt tussen 23 mei en 27 juli een e-mail naar klanten die in aanmerking komen. Daarin staan instructies wat je moet doen om het tegoed aan te vragen.

Heb je op 1 augustus nog geen e-mail van Apple ontvangen, maar vind je wel dat je in aanmerking komt, dan moet je voor het einde van het jaar contact opnemen met Apple. Mogelijk is in dat geval je batterij vervangen door een andere partij of gaat het om een reparatie die binnen de garantie is uitgevoerd.