Het gaat om een oledscherm dat gebruikt kan worden voor virtualrealitybrillen. Het display heeft een afmeting van 4,3-inch en biedt een resolutie van 4800 bij 3840 pixels. Daarmee is het ruim twee keer scherper dan de HTC Vive Pro, die beelden van 1440 bij 1600 pixels kan tonen.

Een mens met goed zicht kan volgens Google 9600 bij 9000 pixels zien in een kijkhoek van maximaal 160 bij 150 graden. Het nieuwe display belooft een kijkhoek van 120 bij 96 graden. Om het beeld te kunnen verwerken, gebruiken de bedrijven een speciale manier om beelden te verwerken. De techniek genereert het gebied waar de gebruiker naar kijkt in hoge resolutie, maar vervaagt de omgeving.



Google stelt dat het scherm zo is ontworpen dat een mobiele headset ermee uit de voeten kan. Wel zou het beeld daardoor iets minder snel ververst worden. Het is niet bekend wanneer de displays in consumentenproducten terecht gaan komen.

Lees het rapport (Engelstalig) >>