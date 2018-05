Dat meldt Google op zijn YouTube-blog. YouTube Music is gratis, maar dan krijg je wel advertenties voorgeschoteld. Wil je dat niet, dan kun je voor $ 9,99 per maand YouTube Music Premium kiezen. De premiumdienst biedt bovendien extra mogelijkheden, zoals offline afspelen. Google stelt ook meteen nieuwe apps beschikbaar.



Netflix

YouTube Red wordt herdoopt tot YouTube Premium en biedt ook toegang tot originele series. Het wordt Googles antwoord op Netflix of Amazon Video. Dat laatste is vermoedelijk ook de reden dat de videodiensten van Google een grote make-over krijgen: YouTube Red is geen groot succes geworden en Google had geen goed alternatief voor Netflix.



De muziekdienst zal volgende week meteen beschikbaar zijn in de VS, Australië, Nieuw Zeeland, Mexico en Zuid Korea. Daarna volgen Oostenrijk, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland en de UK. De Benelux wordt nog niet genoemd.