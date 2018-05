Van de senatoren stemde 52 voor, terwijl er 47 tegen het initiatief waren. Alle democratische senatoren schaarden zich achter het initiatief, samen met een aantal Republikeinen en partijlozen.



De Amerikaanse telecomwaakhond FCC trok in december regels voor netneutraliteit in. Deze regels zorgden ervoor dat providers alle data hetzelfde moesten behandelen. De democraten pleiten er sindsdien voor om het initiatief van de FCC terug te draaien. Daar is een meerderheid nu formeel akkoord mee gegaan.



Nu de senaat een akkoord heeft bereikt, moet ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over de kwestie stemmen. En dat gebeurt pas als een meerderheid met handtekeningen hun steun voor het initiatief heeft betuigd. Het is onduidelijk of een meerderheid in het Huis mogelijk is. De democraten hebben in het Huis een minderheid, wat zou betekenen dat ze 25 Republikeinen moeten overtuigen om aan te sluiten bij het initiatief.



Vetorecht

Stemt het Huis ook in, dan zal president Trump zijn handtekening onder het initiatief moeten zetten. Hij zou er ook voor kunnen kiezen om een veto uit te spreken, waardoor regelgeving rond netneutraliteit afgeschaft blijft in de VS.



Netneutraliteit werd in Nederland in 2012 in de telecomwet opgenomen. Na Chili was Nederland het tweede land ter wereld dat die regels vastlegde en het eerste in Europa. De Europese Unie voerde in 2016 een EU-brede wet voor netneutraliteit in.