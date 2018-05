Niet alleen KPN en Ziggo, ook T-Mobile, Telfort en XS4ALL hebben prijsverhogingen aangekondigd voor (sneller) internet. Gemiddeld gaat het om een bedrag van nongveer € 2,- tot € 3,- per maand, omgerekend zo'n € 20,- tot € 40,- op jaarbasis. Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.



Bij Ziggo gaat het om een gemiddelde verhoging van € 1,65 per maand, maar de prijzen van de populairste alles-in-één-pakketten gaan met € 2,- omhoog. Ziggo stelt dat dit nodig is om het netwerk betrouwbaarder en veiliger te maken. “Het dataverbruik groeit namelijk explosief. Steeds meer mensen gebruiken meer data en veelal op hetzelfde moment van de dag”, vertelt woordvoerder Hans den Heijer



Bij KPN gaat het om een verhoging van € 2,50 per maand voor de verschillende pakketten. Net als Ziggo geeft KPN aan dat prijsverhogingen nodig zijn voor meer investeringen in het netwerk. Tegenover de prijsverhoging van KPN staat wel een hogere internetsnelheid, een verbeterd zenderaanbod en meer zenders die in HD uitgezonden worden.



Als de stijging voor bestaande klanten hoger ligt dan de huidige inflatie, zoals het geval is bij KPN, Ziggo en XS4ALL, hebben klanten het recht om niet akkoord te gaan met de prijsstijging en hun contract kosteloos tussentijds op te zeggen.



