Dat blijkt uit berichtgeving van Reuters over een grootschalig proefprogramma voor drones op initiatief van de Amerikaanse regering.



Het Amerikaanse ministerie van Transport kondigde in oktober van vorig jaar aan dat het tien projecten van lokale overheden zou goedkeuren. Het ministerie kondigde woensdag de tien winnaars aan. De resultaten van de geselecteerde projecten moeten leiden tot nieuwe wetgeving rondom het gebruik van drones in het land.



Eén van de winnaars, de staat North Carolina, werkt voor zijn project samen met onder meer Apple. De Amerikaanse techgigant liet tegenover Reuters weten dat het de drones wil gebruiken om luchtbeelden te maken ter verbetering van zijn kaartendienst Maps.



Daarbij belooft Apple gezichten van mensen en de nummerborden van auto's onherkenbaar te maken.



Ook Google en Microsoft

Ook Googles moederbedrijf Alphabet, Microsoft, Qualcomm en Intel hebben toestemming gekregen om op grotere schaal drones te testen. Alphabet en Intel doen dat via de universiteit Virginia Tech, Qualcomm en Microsoft werken respectievelijk samen met de stad San Diego en de staat Kansas.



Amazon, dat al geruime tijd experimenteert met bezorgdrones, werd niet geselecteerd. Ook de Chinese dronefabrikant DJI viel buiten de boot. Wel is de groot dat zij in de komende maanden ook goedkeuring zullen krijgen voor dergelijke projecten. Mogelijk gebeurt dit onder de bestaande eisen, maar het zou ook kunnen dat voorstellen worden aangepast om in aanmerking te komen.