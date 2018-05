Apple maakte vannacht een foutje, door een supportdocument online te zetten over de beschikbaarheid van deze slimme speaker in het Frans, Duits en Japans. Momenteel is de HomePod alleen in het Engels te gebruiken.



Het supportdocument is inmiddels offline gehaald, maar op iCulture is een screenshot te zien van de betreffende pagina. Het is nog onduidelijk of het bewust gelekte informatie door een Apple-medewerker is geweest, of dat er sprake is van een fout.



Apple heeft eerder aangegeven dat de HomePod ‘in het voorjaar’ naar Frankrijk en Duitsland komt. In feite heeft Apple nog tot 21 juni de tijd, want dan begint officieel de zomer. Over Japan is nog niet eerder iets gezegd.



Voor Europese gebruikers zou het een welkome introductie zijn, omdat je tot nu toe een verloopstekker nodig hebt. Het uiterlijk van het gelekte supportdocument doet vermoeden dat het nog niet helemaal af was. De pagina bevatte een slordig opgemaakte lijst van mogelijke audiobronnen voor de HomePod.