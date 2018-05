Om hoeveel wachtwoorden het ging en hoelang ze op de server stonden, is niet duidelijk.



Het sociale netwerk zegt dat de storing is verholpen. Onderzoek zou geen enkele aanwijzing opleveren dat er wachtwoorden zijn gestolen of door eigen medewerkers zijn misbruikt. Toch is het voor de zekerheid beter als gebruikers hun wachtwoord wijzigen, zegt Twitter, zeker als die datzelfde wachtwoord ook gebruiken voor andere diensten.



De bekendmaking komt op een moment dat er veel kritiek is op de manier waarop bedrijven consumentengegevens bewaren en beschermen, al lijkt het hier om een technisch probleem te gaan. Twitter biedt gebruikers daarvoor excuses aan.