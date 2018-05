Dat maakte Facebook-oprichter Mark Zuckerberg bekend op de ontwikkelaarsconferentie F8 van Facebook in San Jose.



Volgens Zuckerberg vroegen veel mensen naar een manier om te zien welke data Facebook over hen verzamelt. In de toekomst gaat Facebook tonen op welke sites en in welke apps Facebook de gebruiker heeft gevolgd. Met onder meer de zogenoemde Facebook-pixel kan Facebook nu precies zien welke sites gebruikers bezoeken, maar dat overzicht was voor gebruikers nooit in te zien.



Gebruikers kunnen die gedragsdata in het vervolg zelf verwijderen. "Hierdoor wordt de gebruikerservaring mogelijk wel minder", zei Zuckerberg. Facebook baseert onder meer de inrichting van de nieuwsfeed en ook de advertenties op het sociale netwerk op het surfgedrag van gebruikers. Het is niet duidelijk wanneer de optie wordt toegevoegd, Facebook spreekt over "enkele maanden".



Dating

Gebruikers op Facebook kunnen ervoor kiezen een datingprofiel aan te maken. Dat profiel is alleen te zien voor niet-bevriende mensen die ook zo'n datingprofiel hebben aangemaakt. Facebook koppelt mensen aan anderen via een aantal opgegeven voorkeuren en interesses. Het is niet bekend wanneer de optie wordt uitgerold.



Zuckerberg kondigde verder veranderingen aan voor andere apps. Op Instagram wordt onder meer het Ontdek-scherm vernieuwd en wordt videochatten voor groepen aan de app toegevoegd. Dat gebeurt "in de komende maanden". Ook berichtendienst WhatsApp krijgt die mogelijkheid.



AR en Oculus

Daarnaast kondigde Zuckerberg augmented reality-effecten aan in Instagram. Die worden ook toegevoegd aan de Messenger-app. Instagram verbetert zijn reactiefilter om pestgedrag tegen te gaan. Het filter herkent onder meer "bedreigingen en vervelend commentaar op het uiterlijk".



Ook maakte hij bekend dat VR-bril Oculus Go nu te bestellen is via www.oculus.com in 23 landen, waaronder ook Nederland. De op zichzelf staande virtual reality bril heeft een prijskaartje van € 219,- voor het model met 32 GB, de 64GB-versie moet € 269,- kosten.