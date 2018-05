Tegenover de NOS wil de bank alleen bevestigen dat het de mogelijkheden van Googles slimme assistent onderzoekt. Het virtuele hulpje kan zowel via spraak als geschreven teksten worden bediend, ING zegt dat naar beide wordt gekeken. Wanneer er iets wordt gelanceerd, is onduidelijk.



De woordvoerder benadrukt wel dat ING veel verwacht van spraakgestuurde assistenten. Daarbij wordt gewezen op Inge, de assistent van de bank zelf, die sinds 2014 is verwerkt in de smartphone-app. Het is daarnaast mogelijk om via Apples assistent Siri geld over te boeken.



Het gebruik van een dergelijke virtuele hulp is tot nu toe niet echt doorgebroken in Nederland. Dat komt vooral door een gebrek aan aanbod. De enige Nederlandstalige assistent is die van Apple. Siri is de oudste virtuele hulp en is al een paar jaar in het Nederlands beschikbaar, maar is volgens velen ingehaald door de concurrentie.



Die bestaat voornamelijk uit Amazon met Alexa en Google met de Assistant. Deze zitten niet alleen in smartphones, maar ook in speciale speakers. Bij Amazon heet dit systeem de Echo, bij Google noemen ze het apparaat Google Home.