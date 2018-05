De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is zonder de beloofde wijzigingen ingevoerd. De wet zal op een later moment worden aangepast.

De Wiv, die ook wel de 'aftapwet' en 'sleepwet' wordt genoemd, geeft inlichtingendiensten bevoegdheid om op grotere schaal af te luisteren en te hacken.



Tijdens een referendum op 21 maart stemde een meerderheid tegen de nieuwe wet. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie beloofden de wet te wijzigen, door onder andere de 'sleepnet'-functie in te perken. Het delen van data met buitenlandse diensten zal ook strenger worden gereguleerd.



De aanpassingen zijn echter nog niet ingevoerd in de wet die op 1 mei van kracht is gegaan. Hierdoor geldt op het moment de eerdere versie van de wet waarover bij het referendum werd gestemd.



Kort geding

Een samenwerkingsverband van bedrijven en belangenorganisaties dreigde afgelopen maand naar de rechter te stappen als de wet ongewijzigd werd ingevoerd. Zij pleiten ervoor om de wet op te schorten totdat de aanpassingen zijn ingevoerd.



Nu de wet is ingevoerd, zal de groep hoogstwaarschijnlijk een kort geding aanspannen.