De Windows 10 april 2018-update is vanaf vandaag beschikbaar. Dat meldt Windows Central. De update zou oorspronkelijk op 10 april verschijnen, maar Microsoft stelde de release uit wegens een Blue Screen of Death-bug.



Microsoft stelt nu zijn april-update beschikbaar voor gebruikers die de software-update handmatig willen downloaden en installeren. Vanaf 8 mei rolt de softwaregigant de update uit naar andere gebruikers.



Tot voor kort noemde het bedrijf deze april-update van Windows 10 de ‘Windows 10 Spring Creators Update‘, maar het bedrijf wijzigde de naamgevingsstructuur recent naar ‘Windows 10 april 2018’-update.



De ‘Windows 10 april 2018’-update voegt onder meer een nieuwe tijdlijnfunctie toe voor het oproepen van apps waar je op andere toestellen aan werkte. Ook een dicteerfunctie en verbeterde Focus Assist-functie voor het uitschakelen van meldingen maken hun opwachting in de nieuwe update.



Microsoft zet nu het werk aan haar volgende Windows 10-update voort, met codenaam Redstone 5. Die software-update verschijnt later dit jaar en voegt slimme tabbladen voor apps en een donkere modus voor de bestandsverkenner toe.