Gezichtsherkenning ligt gevoelig in Europa. Lange tijd bood Facebook wereldwijd gezichtsherkenning aan, waarmee bijvoorbeeld vrienden van een Facebook-gebruiker automatisch in foto's kunnen worden getagd. Europa was uitzondering, vanwege privacyzorgen.



Facebook grijpt de nieuwe privacywet aan om gezichtsherkenning ook aan Europese gebruikers aan te bieden, maar dat dat ook op Instagram mogelijk gaat gebeuren, was nog niet bekend.



"Als we gezichtsherkenningstechnologie toevoegen aan je Instagram-ervaring, zullen we je dat eerst laten weten", belooft het bedrijf aan gebruikers van Instagram. "Jij kunt vervolgens bepalen of we deze technologie op jou zullen toepassen."



Hoe concreet de plannen precies zijn, is niet duidelijk. Instagram reageerde niet op een verzoek tot commentaar; moederbedrijf Facebook wilde niet inhoudelijk reageren en verwees naar zijn dochterbedrijf.



Instagram biedt al de mogelijkheid om filters toe te passen op foto's, waarbij de positie van een gezicht wordt herkend. Maar dat is iets anders dan gezichtsherkenning, waarbij ook de identiteit van de persoon op de foto wordt herkend.



Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vraagt zich af hoe de gezichtsherkenning zal worden gebruikt. "In algemene zin maken we ons zorgen om het verlies van anonimiteit", zegt Ton Siedsma van die organisatie. "Als dit betekent dat gezichtsherkenning wordt losgelaten op mensen die de dienst niet gebruiken, of niet herkend willen worden, vinden we dat zorgelijk."