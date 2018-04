De proef voor het betalen met een mobiele telefoon in het openbaar vervoer is mislukt. De proef loopt op 15 juni af, zo is te lezen in een sms die gebruikers maandag ontvingen.

Volgens Translink, de ontwikkelaar van de zogenoemde OV-chip mobiel, is de “huidige techniek te beperkend om betalen met je mobiel landelijk uit te rollen”. Het bedrijf blijft bezig met “nieuwe betaalvormen in het ov”, zoals reizen op bankpassen, zo staat op NRC.nl.



De deelnemers konden met hun smartphone in- en uitchecken en hoefden daarom geen ov-kaart meer te gebruiken. Kort na de start, in mei 2017, werden de eerste problemen duidelijk. Aanmelden bleek ingewikkeld en de applicatie werkte niet met alle besturingssystemen. Ook liep de app regelmatig vast.



Al snel bleken er problemen te zijn met mobiel inchecken. Ov-smartphone kan grote belangstelling niet aan.

Aanfluiting



De Maatschappij voor Beter OV noemt de proef een aanfluiting. Volgens de reizigersorganisatie had het experiment veel eerder afgebroken moeten worden. Ook zou Translink niet eerlijk zijn over de resultaten van de proef.