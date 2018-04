Op Amazons Blueprints-website vind je een twintigtal sjablonen daarvoor. Door op een sjabloon te klikken, kun je een commando met eigen gegevens personaliseren. De opdrachten die je via het platform maakt, kun je gebruiken op alle toestellen die Amazons Alexa-assistent ondersteunen. Een vereiste is wel dat als taal 'English (US)' staat ingesteld op je account.



Amazon geeft zelf voorbeelden van commando's die je kunt samenstellen met Blueprints. Mensen die bijvoorbeeld een kamer verhuren via een platform als Airbnb, kunnen hun gasten rondleiden zonder zelf aanwezig te zijn. Aan de hand van een vooraf opgesteld commando, kan Alexa zelf alle informatie over de woning geven via een slimme Echo-luidspreker die in de kamer staat. Een ander voorbeeld van een sjabloon zorgt ervoor dat ouders een eigen, interactief verhaal kunnen laten voorlezen, waarbij hun kinderen de keuzes over het verloop maken.



Je kunt ook zonder sjabloon een commando vanaf nul samen te stellen. Daartoe moet je eerst verschillende vragen invoeren die het commando triggeren. Daarna selecteer je een gepaste reactie van Alexa. Op termijn wordt Blueprints mogelijk ook beschikbaar voor andere talen die met Alexa werken.