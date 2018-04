Ziggo wil van analoog af om meer ruimte te maken voor digitale diensten. Analoge televisie is verouderd, zegt het bedrijf. Door de overstap naar digitaal kan het bedrijf meer zenders aanbieden en in betere kwaliteit, stelt Sjors de Visser, directeur klantenservice van Ziggo.



Zo'n 300.000 klanten van het bedrijf hebben een abonnement voor analoge televisie. Verder zijn er naar schatting 800.000 klanten die digitaal kijken, maar die ook ergens in huis een tv hebben staan die alleen op het analoge signaal is aangesloten.



Het kabelbedrijf benadert klanten om over te stappen naar digitaal. Ze kunnen een gratis decoder krijgen als die nodig is. Voor een tweede decoder moet 29,95 euro worden betaald.

Hoeveel mensen in Capelle aan den IJssel niet op tijd zijn overgestapt, is niet bekend. Ziggo houdt rekening met honderden telefoontjes vandaag van klanten die geen tv meer kunnen kijken.