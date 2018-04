Het ministerie heeft berichtgeving daarover bevestigd.



Volgens de minister is er een directe dreiging voor de nationale veiligheid. Ook zegt hij dat Nederlandse overheidsinstellingen en bedrijven "structureel doelwit" zijn van digitale aanvallen door andere landen. De aanvallers willen Nederland niet alleen bespioneren, maar ook saboteren, zegt Grapperhaus.



In de plannen die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd staat dat "onze weerbaarheid achterblijft ten opzichte van de ontwikkeling van de dreiging". "Zo zijn bijvoorbeeld multinationals en onderzoeksinstellingen in de energie-, hightech-, en chemische sector het slachtoffer geworden van digitale spionage. Bij deze digitale inbraken zijn terabytes aan vertrouwelijke gegevens gestolen die een substantiële economische waarde vertegenwoordigen", staat in het kabinetsstuk.



Afschrikmaatregelen

Het kabinet trekt jaarlijks 95 miljoen euro extra uit voor de cyberveiligheid. Dat moet ertoe leiden dat Nederland op cybergebied afschrikwekkend wordt. Het is de bedoeling dat aanvallers zich bedenken omdat ze weten dat er vergelding kan volgen.



In het plan worden bedrijven in gevoelige sectoren, zoals water- en energiebedrijven, verplicht om hun beveiliging tegen hackers aan hoge normen te laten voldoen. De overheid gaat vervolgens controleren of die beveiliging deugt.



Ook komen er extra campagnes om burgers en bedrijven beter in te lichten over cyberdreiging. En er komen certificaten voor computerprogramma's en elektronische apparaten. Daarmee kan de koper zien of een product makkelijk te hacken is.