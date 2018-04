De Android-app krijgt volgens The Verge ondersteuning voor 'Rich Communication Services' en zal Chat heten. De techgigant hoopt dat telefoonmakers op termijn voor deze standaard kiezen in plaats van sms, zodat alle berichten opties hebben voor betere opmaak.



Je provider moet de standaard ondersteunen voor je er berichten mee kan sturen. Twee jaar geleden schaarden KPN, Vodafone en T-Mobile-moederbedrijf Deutsche Telekom zich bij het initiatief waarbij Rich Communication Services werd aangekondigd.



Ondersteunt het telecomnetwerk van een verzender of ontvanger de berichtenstandaard niet, dan zal het bericht automatisch veranderen in een sms-bericht.



De sms-opvolger maakt het mogelijk om naast tekst ook plaatjes en video's te versturen. Daarnaast wordt het mogelijk om groepsgesprekken te voeren. Daarmee is de berichtendienst vergelijkbaar met chatdiensten zoals WhatsApp en Telegram.



Omdat de chatstandaard niet van alleen Google is, kan hij in theorie ook worden gebruikt in andere telefoons. Het is onduidelijk of concurrent Apple het protocol ook wil gaan gebruiken.



Google maakte in de afgelopen jaren meerdere chatapps voor Android, waaronder Hangouts en Allo. De ontwikkeling van Allo wordt volgens het techbedrijf gepauzeerd, zodat het team zich kan richten op de nieuwe sms-opvolger.