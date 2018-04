Dat stelt de Kansspelautoriteit na onderzoek. Onder de naam ‘Onderzoek naar loot boxes | Een buit of een last’ deed de organisatie afgelopen maanden onderzoek naar loot boxes, nadat er zorgen waren geuit door gamers, ouders en zorginstellingen.



Van de tien onderzochte loot boxes zijn er vier in strijd met de wet, omdat het toeval de inhoud van deze loot boxes bepaalt. Bovendien kunnen de prijzen buiten het spel om verhandeld worden en dus hebben deze prijzen economische waarde. Het is verboden om dit soort kansspelen zonder vergunning aan te bieden aan de Nederlandse spelers.



De Kansspelautoriteit roept aanbieders van games met loot boxes op hun spellen aan te passende norm die de Nederlandse wet stelt. Vanaf 20 juni 2018 zal de Kansspelautoriteit handhavend optreden tegen aanbieders van kansspelen met loot boxes die zich niet houden aan deze norm.



Virtuele schatkistjes

Loot boxes zijn een soort schatkistjes die in een game kunnen worden verkregen of gekocht. De speler heeft geen invloed op wat er in zo’n loot box zit. Loot boxes in games zorgen voor vermenging van kansspelen en behendigheidsspelen.



De loot boxes kunnen vaak in een spel worden gekocht, soms zijn ze gratis. De prijs die je kunt winnen met loot boxes kunnen bovendien (echt) geld waard zijn.



Verslaving

Het onderzoek door de Kansspelautoriteit toonde verder aan dat er mogelijk een verband is tussen loot boxes en de ontwikkeling van verslaving. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan en is informatie ingewonnen bij de verslavingszorg en andere experts.



De Kansspelautoriteit roept aanbieders daarom op de verslavingsgevoelige elementen (‘bijna–winst’ effecten, visuele effecten, mogelijkheid om snel achter elkaar loot boxes te blijven openen en dergelijke) uit de spellen te verwijderen en maatregelen te nemen om kwetsbare groepen uit te sluiten of om aan te tonen dat de aangeboden loot boxes ongevaarlijk zijn.