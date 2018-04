De verkoop van pc's is in het eerste kwartaal van 2018 met 1,4 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau Gartner.

Voor dit onderzoek baseert Gartner zich op de wereldwijde verkoop van desktopcomputers, laptops, ultrabooks en 'draagbare premiums', zoals de Microsoft Surface. Chromebooks en tablets worden dus niet meegerekend. Het is het veertiende kwartaal op rij dat de pc-markt krimpt.

In totaal werden er het eerste kwartaal van dit jaar 61,7 miljoen computers verkocht, 1,4 procent minder dan in eerste kwartaal van 2017. De Verenigde Staten en Azië, met als grootste boosdoener China, doen het het slechtst. In Azië daalde de verkoop met 3,9 procent - in China zakte de verkoop zelfs met 5,7 procent. Amerika doet het iets minder slecht, met een daling van 2,9 procent.

Europa

Europa, het Midden-Oosten en Afrika doen het beter, voor in de bedrijfswereld. In die gebieden steeg de verkoop van computers met 1,7 procent. Volgens Gartner valt dat te verklaren door de General Data Protection Regulation (GDPR) die binnenkort zijn intrede doet in Europa, maar ook door meldingen van cyberaanvallen. Bedrijven willen daarom hun infrastructuur vernieuwen met meer focus op beveiliging.

Mensen gebruiken steeds minder computers omdat smartphones en tablets steeds meer de taken van een computer overnemen. Minder gebruik betekent dat pc's tegenwoordig ook minder snel aan vervanging toe zijn. Daar komt nog bij dat, door de onzekerheid over de toekomst van de computermarkt, producenten van componenten steeds terughoudender worden met het maken van producten zoals DRAM en SSD's. Daardoor is het aanbod kleiner en stijgen de prijzen.

De drie grootste producenten blijven HP, Dell en Lenovo. Die zijn goed voor zo'n 56,9 procent van de totale markt. Alhoewel Lenovo op dit moment nog steeds de koploper is, blijkt Dell de grootste stijger van de drie groten. Asus is dan weer de grote verliezer op de markt, met een daling van 12,5 procent in verkoopcijfers.

Gartner geeft wel aan dat de cijfers nog voorlopig zijn. Pas na een extra verificatie worden de officiële cijfers vrijgegeven.