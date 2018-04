Deze week zijn de laatste patches en updates voor de Anniversary-update van Windows 10, versie 1607, uitgerold. Het systeem wordt niet langer ondersteund en gebruikers moeten upgraden naar een nieuwere versie, de Creators Update of nieuwer.

De Anniversary Update kwam in de zomer van 2016 uit en is 20 maanden lang ondersteund. Gebruikers die de Home of Pro versie van Windows 10 hebben zullen moeten upgraden naar een nieuwere versie van Windows.

Gebruikers en bedrijven die een Enterprise of Educatieve versie van Windows hebben krijgen nog ondersteuning in de vorm van beveiligingsupdates tot 9 oktober 2018. De Anniversary Update zal als onderdeel van de long-term servicing channels nog worden ondersteund tot oktober 2026.