Facebook plaatst vandaag een bericht bovenaan de nieuwsfeed van de 87 miljoen getroffen gebruikers. De meesten van hen wonen in de Verenigde Staten, maar er zijn ook een miljoen gebruikers in de Filipijnen, in Indonesië en Groot-Brittannië van wie de gegevens gelekt zijn.

Eind vorige week werd ook duidelijk dat tussen de gelekte data de gegevens van ongeveer 90.000 Nederlanders zitten en dat het schandaal groter is dan gedacht: niet 50, maar 87 miljoen gebruikers van Facebook zijn getroffen.

Ook gebruikers van wie er geen data bij Cambridge Analytica zijn terechtgekomen, krijgen bericht van Facebook. Zij krijgen links te zien waarmee ze kunnen checken welke apps toegang hebben tot hun data en hoe ze hun gegevens kunnen beschermen.

Met dank aan een app

De gestolen gegevens werden verzameld op Facebook door de app This is Your Digital Life heet. Die 'persoonlijkheids'-test had niet alleen inzage in de data van de gebruiker die de test deed, maar ook van zijn of haar Facebookvrienden.

Een onderzoeker betaalde 270.000 mensen om de test te doen en verkocht de gegevens aan Cambridge Analytica. Dat bedrijf verzamelde de gegevens en maakte er kiezersprofielen mee, die onder meer gebruikt werden door de verkiezingscampagne van Donald Trump.