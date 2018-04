Gegevens moeten minder willekeurig en meer gericht op personen worden verzameld. Door tegenstanders, die bij het referendum in de meerderheid waren, wordt dit het 'sleepnet' van de wet genoemd. Het kabinet deed eerder toezeggingen, maar de strengere normen worden nu ook in de wet vastgelegd.

Daarnaast moet het delen van nog niet beoordeelde bestanden met afgetapte informatie met buitenlandse veiligheidsdiensten aan een belangrijke voorwaarde voldoen. Er moet eerst een zogeheten wegingsnotitie worden opgesteld, waarin staat dat die buitenlandse geheime dienst werkt volgens de Nederlandse democratische normen.

Bewaartermijn verkort

Verder gaat de bewaartermijn van drie jaar naar één jaar. Dat wil zeggen dat elk jaar wordt gekeken of de gevonden informatie nog bewaard moet worden. Ook komt er meer aandacht voor de positie van journalisten. Als in de zogenoemde bijvangst gesprekken zitten tussen journalisten en hun bronnen, wordt die informatie vernietigd, aldus bronnen tegen de NOS.

De regeringspartijen bespraken de Inlichtingenwet in het reguliere coalitieoverleg. Vrijdag staat het onderwerp op de agenda van de ministerraad. Daar wordt het uiteindelijke besluit genomen.



De coalitiepartijen denken dat ze de tegenstemmers op belangrijke punten tegemoet zijn gekomen, aldus NOS-verslaggever Ron Fresen. Regeringspartij D66 vindt aanpassing van het wetsvoorstel heel belangrijk, maar het CDA had twijfels. "Ze hebben nu ingestemd met de aanpassingen om de lieve vrede in de coalitie te bewaren."