Consumenten kunnen vanaf dinsdag bij Mijnverzekeringenopeenrij.nl zelf een overzicht van hun verzekeringen maken, zo laat het Verbond van Verzekeraars weten. Zo kunnen zij zien of ze dubbel zijn verzekerd of juist dekking missen.

Consumenten moeten zich daarvoor eenmalig identificeren, hun verzekeraars kiezen en hun klantkenmerken invullen. Dit kunnen polis-, klant- en relatienummers zijn. De gevonden verzekeringen worden dan aan het overzicht toegevoegd.

Ook kunnen ze hun overzicht via een machtiging met bijvoorbeeld familieleden delen. De gegevens worden alleen gedeeld als de consument daar zelf uitdrukkelijk voor kiest.

"Met het online overzicht heb je altijd en overal een actueel en overzichtelijk beeld van je verzekeringen. Dat is handig op momenten waarop je snel informatie over je verzekeringen nodig hebt, bijvoorbeeld als je schade hebt", stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Deelnemers

Het is nog niet mogelijk om alle verzekeringen toe te voegen, omdat nog niet alle deelnemende verzekeraars op de website zijn aangesloten.

Zo'n 60 procent van de verzekeringen kan op dit moment ingevuld worden. Dit aandeel groeit later dit jaar naar verwachting richting 80 tot 85 procent. Op de site staat een lijst met deelnemende verzekeraars en bedrijven die binnenkort mee gaan doen.

Een woordvoerder van Verbond van Verzekeraars legt uit dat sommige verzekeraars nog even willen wachten of er nog niet helemaal klaar voor zijn. "Er gebeurt een hoop in verzekeringsland op dit moment en een aantal verzekeraars is gewoon nog bezig om de aansluiting af te ronden. Het is een vrij intensieve operatie."

Hij benadrukt daarnaast dat de beveiliging van de data door externe partijen wordt gecontroleerd. "Op basis daarvan gaan wij ervan uit dat het goed gaat komen", aldus de zegsman. Verder kunnen verzekeraars de gegevens niet inzien en de data ook niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Het Verbond van Verzekeraars kondigde het idee voor de site begin 2015 aan. Toen werd nog uitgegaan van een start in 2017. Het initiatief doet denken aan de site Mijnpensioenoverzicht.nl met overzichten van pensioenen.

De website is in opdracht van Stichting De Poliskluis ontwikkeld. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van zes verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars.