Instagram lanceerde als één van de eerste sociale netwerken een app voor de originele Watch, maar het bedrijf heeft nu die app teruggetrokken uit de Store. De toepassing bood geen ondersteuning voor de wifi- en LTE-functies van Apples smartwatch.

Instagram stond daarmee voor de keuze om de software aanpassen, of de app te verwijderen. Het bedrijf koos voor het laatste. Instagram is niet de enige die onlangs haar watchOS-app heeft verwijderd, want eerder deden onder meer Slack en Twitter hetzelfde.

Toch kan je moeilijk stellen dat de Apple Watch in de problemen komt door het verliezen van dergelijke apps. In de herfst van vorig jaar verdubbelde de verkoop van Series 3-hologes, vergeleken met de Series 2 verkoop in dezelfde periode van 2016. Smartwatches kennen niet dezelfde mate van populariteit kennen als smartphones, maar Apple is wel altijd de meest dominante speler in de markt geweest. Het bedrijf is goed voor 61 procent van de totale verkoop van slimme horloges, zegt het marktanalysebedrijf IDC.