Het sociale medium kondigde woensdag aan de optie voor gerichte advertenties op basis van data van derden de komende zes maanden te zullen uitfaseren.

Bedrijven en organisaties die op Facebook adverteren, kunnen hun reclame heel gericht toespitsen op een bepaalde groep gebruikers. Met de functie om data van derde partijen te gebruiken, kunnen adverteerders hun boodschap voor een nog specifiekere groep mensen zichtbaar maken.

Deze informatie wordt aangeleverd door bedrijven die gegevens over mensen verzamelen en doorverkopen, bijvoorbeeld over het koopgedrag. De bedrijven die willen adverteren hoeven deze data daardoor niet zelf in handen te hebben.

Privacy-instellingen

Het platform heeft de afgelopen tijd veel kritiek gekregen dat de instellingen omtrent privacy, beveiliging en advertenties lastig te vinden waren. Een nieuw ingericht overzicht moet hier verandering in brengen. Hier wordt is onder meer te vinden welke informatie is gedeeld en de mogelijkheid om deze te verwijderen. Ook zijn hier de persoonlijke gegevens te beheren die worden gebruikt om gebruikers advertenties te tonen.

Daarnaast introduceert het platform Toegang tot jouw gegevens, waar je een overzicht ziet van alle informatie waar het platform over beschikt zoals openbare berichten en reacties. De informatie die hier staat kan ook worden verwijderd. Verder is het mogelijk hier een kopie van je eigen Facebook-archief te downloaden. Die mogelijkheid bestaat overigens al langer en is de laatste dagen veel gebruikt. In de komende weken gaat Facebook ten slotte beter uitleggen welke data het bedrijf verzamelt en hoe die worden gebruikt.

Het vernieuwen van de instellingen is een cosmetische ingreep. Facebook verandert niks aan wat het van je verzamelt, maar wil hierover wel transparanter zijn.