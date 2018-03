Als je deze extensie met de naam Facebook Container installeert, worden je Facebook-cookies weggegooid. Je kunt Facebook gewoon blijven gebruiken (het tabblad waarin Facebook is geopend, krijgt dan een speciale blauwe kleur), maar als je vervolgens op een link klikt of een ander adres intypt, worden deze url's buiten de Facebook-container geladen. Zo voorkom je dat Facebook bijvoorbeeld kan volgen (tracken) naar welke producten je hebt gezocht en Facebook je vervolgens weer advertenties voor die producten voorschotelt.

Gebruik van de extensie heeft wel gevolgen voor het functioneren van sommige sites. Diensten waarbij je nu inlogt met Facebook, werken niet meer. Hetzelfde geldt voor Like-buttons buiten Facebook en voor Facebook-reactiemogelijkheden op andere sites.

Onrust

Met de nieuwe extensie speelt Mozilla handig in op de onrust die er de afgelopen week is ontstaan over het gebruik van Facebook-gegevens. Vorig weekend onthulden The Guardian en The New York Times dat Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers had buitgemaakt. Het bedrijf gebruikte deze informatie onder meer tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De onthullingen leidden tot woede bij gebruikers en politici van over de hele wereld. Dit weekend bood Facebook-CEO Mark Zuckerberg in paginagrote advertenties in verschillende kranten zijn verontschuldigingen aan voor het geschonden vertrouwen.