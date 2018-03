Vanaf 1 april kun je abonnementen op diensten als Netflix en Spotify hun favoriete series of muziek meenemen als je op reis bent binnen de Europese Unie. Dat is het gevolg van nieuwe Europese regels over de portabiliteit van online content die dan ingaan.

Dat was tot op heden vaak niet mogelijk omdat veel rechten verkocht werden op territoriale basis.

"Vanaf 1 april hoef je je favoriete films, televisieseries, sportuitzendingen, spellen en e-boeken waarop je digitaal geabonneerd bent in je thuisland, niet meer te missen als je op reis bent in de Europese Unie", aldus het persbericht van de Europese Commissie. De regels zijn opgesteld voor betaalde diensten. Aanbieders van gratis content worden vooralsnog niet verplicht zich hieraan te houden.

Bijna 60 procent van de Europese jongeren geeft aan dat de mogelijkheid om te reizen met hun abonnementen een belangrijke rol speelt bij de keuze voor online-diensten. Door portabiliteit in de praktijk te brengen, wordt hieraan tegemoet gekomen en zullen de aanbieders van diensten op hun beurt het aantal abonnees zien stijgen.

De regels zijn bedoeld voor tijdelijke verblijven in het buitenland, zoals vakantie of een zakenreis, en voor grenswerkers. Het is dus niet mogelijk om even de grens over te steken om een goedkoper abonnement te scoren. Het land waar je woont is steeds de toetssteen. Het is aan de dienstverlener om de precieze voorwaarden vast te leggen en de woonplaats te verifiëren.

Na de afschaffing van de roamingtarieven vormt de grensoverschrijdende portabiliteit van online content een nieuwe stap in de verwezenlijking van de digitale eenheidsmarkt in Europa. Volgens ramingen zouden minstens 29 miljoen mensen meteen gebruik kunnen maken van grensoverschrijdende portabiliteit. Dat aantal zou tegen 2020 kunnen stijgen tot 72 miljoen mensen, aldus de Commissie.