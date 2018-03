Techgigant Samsung is een onderzoek gestart naar problemen met het aanraakscherm van de Galaxy S9. De smartphone zou bij sommige gebruikers niet goed aanrakingen registreren.

"We kijken naar een beperkt aantal klachten over schermreactieproblemen bij de Galaxy S9 en S9+", aldus een woordvoerder van de telefoonfabrikant tegenover Engadget. "We werken samen met getroffen klanten voor het onderzoek."

Galaxy S9-bezitters die last hebben van het probleem worden verzocht om contact op te nemen met de telefoonmaker.

De oorzaak voor de aanraakproblemen is vooralsnog onbekend. Ook is onduidelijk hoeveel mensen precies zijn getroffen. Sommige getroffen gebruikers zeggen dat ze het probleem konden oplossen door de telefoon te resetten naar fabrieksinstellingen.