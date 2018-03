In een bericht op zijn eigen pagina, waar het in de dagen daarvoor stil bleef, schreef hij dat er een grote vertrouwensbreuk heeft plaatsgevonden tussen Facebook en zijn gebruikers. Hij beloofde in het bericht ook beterschap en kondigde een reeks maatregelen aan.

De grote vraag: zijn de veranderingen genoeg en kwam Zuckerbergs reactie nog op tijd? De topman van het grootste sociale netwerk ter wereld, dat jaarlijks miljarden dollars verdient aan het tonen van gepersonaliseerde advertenties, hield zich een halve week stil. Dat terwijl dit wordt gezien als de grootste crisis in het bestaan van Facebook.

"Dat was een enorme gemiste kans", zegt Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep over die beslissing. De Reputatiegroep is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het herstel van imagoschade. Stamsnijder: "Zijn reactie is too little too late. Doordat hij zichzelf niet liet zien, ging de buitenwereld speculeren en was hij niet meer leidend in de beeldvorming."

In de gesprekken met de media gaat Zuckerberg door het stof. De functie waar het steeds over gaat, was ervoor bedoeld dat mensen hun gegevens op Facebook ook op andere plekken konden gebruiken, legt de topman uit. Zodat je bijvoorbeeld de verjaardagen van je Facebook-vrienden in een agenda-app kunt terugvinden.

In 2015 al ontdekte Facebook dat Cambridge Analytica gegevens van Facebook-gebruikers op een heimelijk wijze had verkregen. Het platform vroeg toen om de verzekering dat de data waren verwijderd en kreeg die. Facebook geloofde het databedrijf op zijn blauwe ogen. Iets waarvan Zuckerberg nu erkent dat ze dat anders hadden moeten doen.

Dergelijke erkenningen lopen als een rode draad door zijn gesprekken met Amerikaanse media. Nu is fouten maken menselijk, zelfs voor de bestuursvoorzitter van het grootste sociale netwerk ter wereld. Maar Zuckerberg draagt wel, uiteindelijk, de verantwoordelijkheid voor de gegevens van ruim 2 miljard mensen.

De maatregelen die Facebook neemt: