Een 'virtual private network' (VPN) is een toepassing waarmee computers data kunnen uitwisselen over een publiek netwerk alsof ze verbonden zijn via een lokaal netwerk (LAN). Hierdoor kunnen applicaties de voordelen van een lokaal netwerk, zoals bepaalde functionaliteit, makkelijker management en vooral veiligheid benutten. VPN's worden vaak gebruikt om locatiegebonden restricties te omzeilen of data beter te beveiligen.

Daar zit telkens ook een nadeel aan verbonden: een VPN mag je misschien wel helpen om verstuurde data voor bepaalde controles te verbergen, maar die data vertrouw je tegelijkertijd wel toe aan de VPN-provider.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, lanceert via haar onderneming Jigsaw nu een oplossing die de 'tussenpersoon' voor een VPN moet uitschakelen. Jigsaw is een incubator binnenin Alphabet die zich bezighoudt met antwoorden zoeken voor de grote globale security-vraagstukken die we vandaag moeten verduren.

Outline

Die oplossing bieden ze aan in de vorm van Outline, een open-source VPN. De bedoeling is dat dat je met Outline niet afhankelijk bent van een VPN-provider, maar dat je een eigen server kunt gebruiken om die VPN op te hosten. Daardoor kunnen gebruikers zeker zijn dat er niemand is die mee zit te volgen met hun datatransfers.

Zodra de server is opgezet, kan de administrator codes genereren om te controleren wie de server kan gebruiken. Dat maakt Outline vooral interessant voor grotere journalistieke organisaties of activisten die zich in landen bevinden met strenge internetcensuur.

Alhoewel de mogelijkheid om zelf een VPN-server te hosten de voornaamste eigenschap is van Outline, is dit niet verplicht. Jigsaw biedt ook verschillende cloudgebaseerde oplossingen aan via Digital Ocean, Rack Space of de Google Cloud Engine. Uiteraard zijn deze wel tegen betaling.

AlgoVPN

Dit is niet de eerste open-source VPN met optie tot het zelf hosten van een server, en dat merkte ook Dan Guido, maker van AlgoVPN op. Volgens hem zou Jigsaw (en Google) zijn werk geplagieerd hebben en zich daar absoluut bewust van zijn. Of dat ook echt geval is, is onduidelijk hoewel de twee VPN's een gelijksoortige werking hebben en ook dezelfde bedoeling.

Outline is op dit moment al gratis beschikbaar op Android, Windows en Google Chrome. Over de komende weken zal Jigsaw de VPN-software ook op Mac en iOS beschikbaar maken.