De microcomputer is een zogeheten system-on-a-chip (SoC) met een processor, geheugen, opslag en een communicatiemodule.D e chip is kleiner dan een korrel zout, maar beschikt over meer rekenkracht dan je zou verwachten van een chip van die schaal. De processor bevat enkele honderdduizenden transistors en beschikt over dezelfde prestaties als een x86-processor van 1990.



Het fabriceren van de chip kost minder dan tien cent en de microcomputer kan gegevens monitoren, analyseren en communiceren. Het verpakt enkele honderdduizenden transistors in een voetafdruk die nauwelijks zichtbaar is voor het menselijk oog. Met een totale grootte van één vierkante millimeter kan de IBM-microcomputer bijna overal worden ingebouwd. In de afbeelding hierbij zijn 64 kleine moederborden samengevoegd tot één chip.



Grote plannen

Voorlopig gaat het slechts om een prototype, maar IBM heeft grote plannen met deze microcomputer. Voor het gebruik van blockchain-technologie biedt de microchip tal van mogelijkheden. Een blockchain is slechts een gedistribueerd logboek dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt.



IBM verwacht in de komende anderhalf jaar deze ‘crypto-anchor’-microcomputers aan klanten aan te bieden. Het is dan aan de transportsector om een blockchain-systeem te ontwerpen om goederen te verifiëren.