Het wordt voor iedereen mogelijk om zijn persoonlijke medische gegevens in eigen beheer te krijgen. Mensen kunnen vervolgens zelf kiezen om die informatie te delen met zorgverleners.

Dat stelt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport in een interview met de Volkskrant. De minister steunt de ontwikkeling van de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) met een subsidie van 3 miljoen euro. De gegevens kunnen worden opgeslagen via computer, tablet of bijvoorbeeld mobiele telefoon.

Dit nieuwe initiatief verschilt volgens Bruins op twee punten met het eerdere elektronisch patiëntendossier, het EPD. Niet alle gegevens komen in één systeem terecht, individueel kan je als burger bepalen welke gegevens in de pgo komen.

Informatie delen

Dit gebeurt in overleg met zorgverleners die de informatie vervolgens kunnen doorsturen naar een huisarts, ziekenhuis of apotheek, schrijft de krant. Vervolgens kan gekozen worden welke informatie met welke zorgverlener wordt gedeeld.

Momenteel is er een praktijkproef gaande, aldus de minister. Die moet in de zomer zijn afgerond. Daarna moet het systeem voor iedereen volgend jaar beschikbaar komen.

Bruins zegt dat de beveiliging van het systeem beter zal worden dan die van DigiD, het digitale communicatiesysteem van de overheid. "Ook moet het wel zo worden geregeld dat iedereen ermee overweg kan, ook laaggeletterden." De Autoriteit Persoonsgegevens volgt de ontwikkelingen met belangstelling.