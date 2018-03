Aan het uiterlijk zijn dit keer geen opvallende wijzigingen gedaan en ook het prijskaartje van 35 dollar blijft gelijk.

Het 'Plus-model' komt in de eerste plaats met een prestatieboost. De nieuwe Broadcom 1.4GHz BCM2837B0-processor is een verbetering ten opzichte van de 1.2 GHz-variant uit het vorige model. Volgens de Raspberry Pi Foundation zorgt de nieuwe chip ook voor een betere warmte- en energie-effici├źntie.

Verder werden de draadloze capaciteiten van het nieuwe model opgekrikt. Zo krijgt de Pi ondersteuning voor zowel de 5GHz- als de 2.4 GHz-wifiband en bluetooth 4.1. Daarnaast bevat de Pi ook verbeteringen voor bekabeld internet. Het computertje krijgt over een usb2.0-poort namelijk toegang tot theoretische snelheden van 300 Mbps, tegenover de grens van 100 mbps bij eerdere modellen.

Power over Ethernet

Ook de ethernetverbinding van de nieuwe Pi is veelzijdiger, dankzij Power over Ethernet-technologie (PoE). De Pi's kunnen daarmee direct van stroom voorzien worden op plaatsen waar een vaste internetverbinding is. Volgens de Raspberry Pi Foundation was PoE een veelgevraagde feature voor mensen die IoT-toepassingen willen ontwikkelen. Met zijn voorgangers was je als gebruiker genoodzaakt om third-party-toepassingen op de printplaat te solderen om de Pi van stroom te voorzien via ethernet.