Het Amerikaanse bedrijf Icon heeft een 3D-printer ontwikkeld waarmee in een dag en voor relatief weinig geld, huizen uit cement kunnen worden gebouwd. 'Vulcan' is de naam van Icons 3D-printer.

In samenwerking met de non-profitorganisatie New Story, gaat het bedrijf haar product aan het werk zetten in het Centraal-Amerikaanse land El Salvador. De bedoeling is dat 100 huizen van 74 vierkante meter worden neergezet. Momenteel hebben worden veel huizen in El Salvador nog met zandvloeren en dunne muren gebouwd, en vaak is er ook geen stromend water voorzien. Dat meldt New Story.

De huizen van het bedrijf uit Austin hebben een eigen living, badkamer en slaapkamer. De Vulkan-scanner kan bovendien overal gebruikt worden, wat de toepassingsmogelijkheden verder uitbreidt. "Er zijn meer bedrijven die huizen en bouwstructuren printen", geeft mede-oprichter van Icon, Jason Ballard, toe aan The Verge. "Maar die worden vaak in magazijnen geprint, of ze zien eruit als de hut van Yoda. Als ons bedrijf in haar opzet wil slagen, moeten we de beste huizen kunnen bouwen."

Prototype

Ballard benadrukt dat het nog om een prototype gaat van haar Vulkan-printer. "We gaan meters plaatsen die de luchtkwaliteit in de huizen in het oog houden. Het gaat niet alleen om hoe ze eruit zien, maar ook hoe ze ruiken."

Momenteel ligt de kostprijs van een afgewerkt huis rond de 10.000 dollar, maar het bedrijf wil die prijs terugdringen tot 4.000 dollar. Volgens de mede-oprichter van Icon zorgt Vulkan ervoor dat de arbeidskosten van de constructie van zo'n geprint huis erg laag zijn. Ten slotte zou de oplossing ook ecologisch verantwoord zijn, omdat er weinig afval wordt geproduceerd.