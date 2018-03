VodafoneZiggo stopt vanaf april geleidelijk met het aanbieden van analoge televisie. Het aanbod van het oude televisiesignaal stopt als eerst in en rondom Capelle aan den IJssel. Daarna volgen andere regio's.

De telecomprovider wil binnen twee jaar overal in Nederland alleen nog maar digitale televisie aanbieden. Mensen die in niet langer ondersteunde regio's via VodafoneZiggo televisie willen kijken, kunnen dat vanaf dat moment alleen nog digitaal doen.

Verreweg de meeste mensen kijken al tv via een digitaal signaal. In december zei VodafoneZiggo-directeur Jeroen Hoencamp dat het bedrijf nog aan 300.000 tot 400.000 Nederlandse huishoudens analoge tv of radio levert.

Televisie via een digitaal signaal zorgt over het algemeen voor een aanmerkelijk hogere beeldkwaliteit. Ook biedt het extra mogelijkheden voor onder meer interactieve televisie en internetdiensten.

Extra zenders

De overgang van analoog naar digitaal zorgt bij klanten niet voor extra abonnementskosten. Volgens Ziggo krijgen klanten er met de overgang ook extra zenders bij.

VodafoneZiggo-klanten met een oude televisie kunnen met een kabelkastje, een zogenaamde decoder, ook een digitaal signaal ontvangen.

VodafoneZiggo bespaart met het geleidelijk afbouwen van het analoge signaal op de kosten die het in de lucht houden met zich meebrengt. Daarnaast kan de telecomprovider de vrijgekomen bandbreedte benutten voor andere diensten en snellere verbindingen.