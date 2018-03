Ben je toe aan een nieuwe smartphone? De nieuwe Samsung Galaxy S9 is gepresenteerd én al te reserveren. De S9 lijkt als twee druppels water op de S8. Of toch niet? En de S7 is ook nog steeds een krachtige beauty.

Wij maken het makkelijker voor je: we zetten de Samsung Galaxy S7, S8 en S9 naast elkaar. Zo kun jij het beste bepalen welke Samsung bij jou past.

Camera: specialiteit van de Samsungs

Licht, camera, actie! Samsung telefoons staan bekend om hun uitstekende camera’s. Daarmee schiet je de prachtigste plaatjes en vetste video’s. De S7, S8 én de Samsung Galaxy S9 hebben alle drie een 12-megapixelcamera aan de achterkant van het toestel. Toch wordt de kwaliteit van de foto’s en video’s steeds beter: elke keer verbeterde Samsung de software achter de camera.





Samsung Galaxy S7: pixel perfect

Bij de Samsung Galaxy S7 draait alles om de pixel. De 12-megapixelcamera heeft namelijk grotere pixels. Grotere pixels vangen meer licht. En meer licht betekent hogere kwaliteit foto’s. Daarnaast worden de pixels van de S7 hard aan het werk gezet met de Dual Pixel-technologie. Hierbij hebben de pixels twee taken: licht opvangen én scherpstellen. Tel daarbij op nog de supersnelle autofocus en de kwaliteit van je foto’s schiet omhoog. Zelfs in het donker maak je dus heldere en scherpe foto’s met de Samsung Galaxy S7.

Samsung Galaxy S8: messcherpe foto’s en video’s

De Samsung Galaxy S8 is heer en meester als het gaat om messcherpe beelden. De frontcamera van de S8 telt maar liefst 8-megapixels. Ongekend voor een selfiecamera! Bovendien heeft de frontcamera een diafragma van f/1.7 én autofocus. Daarmee maak je de scherpste profielfoto’s voor al je social media. Bijzonder aan de S8 is de Multiframe-techniek. De camera neemt heel snel drie foto’s en kiest vervolgens de scherpste. Zelf meerdere foto’s maken en de onscherpe foto’s verwijderen, is hiermee verleden tijd.

Samsung Galaxy S9: en toen was er licht

Te weinig licht in de kamer om een goede foto te maken? Daar draait de S9 z’n hand niet voor om. De camera van de S9 heeft namelijk een variabel diafragma. Dat betekent dat de camera naar een groter diafragma schakelt zodra er te weinig licht is. Zo kun je zelfs met minimaal licht de beste foto’s maken met de Samsung Galaxy S9.

Design van de Samsungs: scherm tot in het oneindige

De beeldschermen van de Samsung Galaxy’s zijn steeds meer de focus van het ontwerp geworden. Alleen de beste kwaliteit is goed genoeg. Daarom gebruikt Samsung voor zijn smartphones het ultrasterke Gorilla Glass. Ook komt er geen druppel water of stofje de telefoons binnen. Maar de mooiste ontwikkeling is toch wel het Infinity Display. De randen van het Infinity Display lopen rond af, waardoor het lijkt alsof het toestel randloos is.



Samsung Galaxy S7: kwaliteit vanuit elke hoek

Bij de Samsung Galaxy S7 is nog geen Infinity Display te bekennen. Tweelingbroer S7 Edge heeft wel de afgeronde randen aan de zijkant. Toch straalt ook de S7 luxe uit. Want de S7 heeft een 5,1 inch Quad hd oled beeldscherm. Het voordeel van oled is een hogere helderheid, betere kleurweergave en een indrukwekkende kijkhoek. Handig, want zo hoef je niet recht voor het scherm te zitten om foto’s en video’s goed en scherp te zien. Kleuren veranderen dus niet als je vanuit een schuine hoek naar de displays kijkt.

Samsung Galaxy S8: to infinity and beyond!

De Samsung Galaxy S8 krijgt standaard het Infinity Display op beide modellen. De S8 is een stuk hoger dan de S7 en heeft ook dunnere randen. Daardoor heb je véél meer beeldscherm: 5,8-inch voor de S8 en 6,2-inch voor de S8+. Ook fijn: bij de Galaxy S8 kun je de schermresolutie aanpassen. Je kunt kiezen uit 720x1480, 2220x1080 en 2960x1440 pixels. Voordeel van een lagere resolutie is dat je batterij een stuk langer meegaat.

Samsung Galaxy S9: beeldscherm to the max

De Samsung Galaxy S9 en de S8 verschillen niet zo veel qua uiterlijk. Toch heeft de S9 zeker zijn pluspunten. De randen van de S9 zijn aan de boven- en onderkant nog dunner, dus meer Infinity Display. Ook is het beeldscherm echt diepzwart als hij uit staat. Daardoor zie je de randen en de frontcamera bijna niet zitten. Dus zoek je het meeste beeldscherm? Dan moet je bij de S9 zijn.

Beveiliging: Samsungs bodyguards herkennen je

Ken je de sf-film Minority Report? Daarin worden gezichtsherkenning en irisscan als beveiliging gebruikt. Deze biometrische technieken zijn allang geen science fiction meer. Samsung gebruikt ze namelijk ook als beveiliging voor hun nieuwste toestellen. En elk Galaxy-model heeft weer betere beveiliging dan de vorige.







Samsung Galaxy S7: basic beveiliging

De Samsung Galaxy S7 kun je vergrendelen met je vingerafdruk. De vingerafdrukscanner zit verwerkt in de Home-knop onderaan het scherm. Ook zijn je bestanden, foto’s en apps veilig op de S7. Als je ze in de Veilige map zet, kun je er alleen maar bij als je de map ontgrendelt met je vingerafdruk. Jouw gevoelige informatie en foto’s kunnen dus niet zomaar het internet op geslingerd worden.



Samsung Galaxy S8: sci-fi beveiliging

De Samsung Galaxy S8 legt de beveiligingslat heel hoog. De 8-megapixelcamera aan de voorkant is sterk genoeg om gezichtsherkenning goed en snel uit te voeren. Wil je een nog strengere beveiliging? Dat kan met de irisscanner! Je iris is uniek en niet gemakkelijk na te maken, dus deze beveiligingsoptie is heel veilig. Je kunt je Veilige map ook met je iris ontgrendelen bij de S8.

Samsung Galaxy S9: biometrisch is de norm

Samsungs beveiliging wordt steeds moeilijker te omzeilen. De gezichtsherkenningssoftware van Samsung Galaxy S9 is nu zo geavanceerd dat hij alleen echte gezichten herkent. Dat betekent dat je de camera niet kunt foppen met een foto van je gezicht. Biometrische beveiliging heet dat. De S9 combineert nu ook de irisscanner met de gezichtsherkenner, wat Samsung Intelligent Scan noemt.

