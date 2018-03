Vier op de tien Nederlanders gebruiken hetzelfde wachtwoord voor meerdere diensten, zoals e-mail, bankrekening en webwinkels. Dat blijkt uit een onderzoek onder duizend Nederlanders dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een vijfde van de ondervraagden zegt hetzelfde wachtwoord zelfs bij meer dan tien verschillende accounts te gebruiken. Weet een internetcrimineel van één dienst het wachtwoord te achterhalen, dan heeft die in theorie ook direct toegang tot alle andere accounts.

Uit de steekproef blijkt verder dat twee derde van de Nederlanders verwacht in de komende jaren vaker met internetcriminaliteit in aanraking te komen. Desondanks neemt niet iedereen de juiste maatregelen om zich ertegen te beschermen.

Updates

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van alle Nederlanders software-updates niet direct installeert. Daarmee blijven zij vatbaar voor misbruik via kwetsbaarheden in die software. Ook loggen vier op de de tien Nederlanders regelmatig in op een openbaar wifi-netwerk. Daarmee lopen zij het risicio dat belangrijke gegevens, zoals wachtwoorden, worden onderschept.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid start maandag op sociale media een campagne om Nederlanders bewust te maken van internetcriminaliteit. De actie is te zien op Facebook, Twitter en Snapchat en te horen met een reclamespot.