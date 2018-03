Eerder stopte Facebook in de EU met gezichtsherkenningsfuncties vanwege privacybezwaren. Onder meer een Duitse rechtbank oordeelde dat Facebook met automatische gezichtsherkenning zonder toestemming biometrische gegevens van mensen zou kunnen verzamelen.

Facebook denkt nu blijkbaar tegemoet te zijn gekomen aan de eisen in de privacywetten, onder meer door gebruikers eerst duidelijk toestemming te vragen via een bericht op het sociale medium. "Het gebruiken van gezichtsherkenning is helemaal optioneel, je kunt op elk moment kiezen om het uit of aan te zetten”, volgens Facebook. De Autoriteit Persoonsgegevens was donderdag niet bereikbaar voor een reactie.

Nepprofielfoto's

De automatische gezichtsherkenning kan volgens het bedrijf gebruikt worden om te voorkomen dat kwaadwillenden onrechtmatig gebruikmaken van de profielfoto van iemand anders. "We doen dit om te voorkomen dat mensen zich voordoen als anderen op Facebook”, meldt het bedrijf in een persbericht.

Ook kunnen gebruikers een seintje krijgen als ze op een foto staan die door iemand anders wordt gepubliceerd, als ze niet getagd worden. „Dan kun je ervoor kiezen of je jezelf wilt taggen, en je kunt degene bereiken die de foto publiceert als je er zorgen over hebt.” Daarnaast helpt automatische gezichtsherkenning volgens Facebook bij het ontwikkelen van functies voor (de relatief kleine groep) blinde Facebook-gebruikers.

Privacy

In veel andere landen is gezichtsherkenning op Facebook al langer beschikbaar, en ook daar leidt de functionaliteit tot privacybezwaren.

Dinsdag besloot een Amerikaanse rechter dat het bedrijf in de VS moet voorkomen in een zaak over de vraag of Facebook de privacy van miljoenen Amerikaanse gebruikers heeft geschonden door het verzamelen en opslaan van biometrische data uit gezichtsscans zonder duidelijke toestemming. Een vergelijkbare zaak loopt in de VS tegen Alphabet, het moederbedrijf van Google.

Directeur Hans de Zwart van privacy-organisatie Bits of Freedom zei eerder tegen NRC: „Dat Facebook je vrienden kan herkennen op een foto, betekent dat ze die technologie ook aan derden beschikbaar kunnen stellen. We zijn één stap verwijderd van een Facebook-app die adverteerders en winkeliers exact vertelt wie er op de stoep lopen en wat ze leuk vinden.”